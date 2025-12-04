Miguel Sanó pegó dos jonrones y guío triunfo Estrellas ante Gigantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Estrellas Orientales (16-19), viniendo desde atrás, lograron derrotar anoche 7-5 a los Gigantes del Cibao (13-19), en choque celebrado en el estadio Julián Javier, en esta ciudad.

El partido lo ganó el lanzador Oscar de la Cruz (3-2), mientras que cargó con el fracaso Alberto Pacheco. Salvó el relevista S. Nuñez. Las Estrellas pegaron 10 imparables, mientras que los Gigantes apenas despacharon cinco hits.

Las Estrellas permitieron dos anotaciones de los Gigantes en los primeros dos episodios, sin embargo, la ofensiva de los orientales logró empatar el juego a dos en el cuarto acto.

El poder ofensivo de Miguel Angel Sanó se hizo presente anoche cuando pegó dos jonrones, en cuatro turnos y remolcó tres anotaciones para ser clave en el triunfo verde.

Otros que brillaron por los ganadores fueron Carlos Martínez con una remolcada, Ismael Munguía bateó dos hits en cuatro turnos.

Por los Gigantes, Kelvin Gutiérrez empujó una vuelta, al igual que Gary Sánchez y Johan Rojas.