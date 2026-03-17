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El ministro de Turismo, David Collado, anunció que el Ministerio de Turismo será el patrocinador oficial del equipo dominicano de béisbol en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, como parte del respaldo del Gobierno al desarrollo del deporte y a la promoción internacional de la República Dominicana.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa celebrada en el LoanDepot Park, en el marco del partido semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Estados Unidos.

Collado explicó que el respaldo al equipo dominicano forma parte de una estrategia para impulsar el turismo deportivo y fortalecer la proyección de la marca país a nivel internacional.

El Ministerio de Turismo va a apoyar contundentemente a la Federación para las Olimpiadas de Los Ángeles. Este es un compromiso que asumimos porque esa medalla es de República Dominicana”, expresó el funcionario.

El ministro destacó que el desempeño del equipo dominicano en el Clásico Mundial ha tenido un impacto positivo en la visibilidad del país, especialmente en el mercado estadounidense, principal emisor de turistas hacia la República Dominicana.

Durante el encuentro también participaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz,el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz y el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, quienes valoraron el respaldo del Gobierno al béisbol nacional y al conjunto que representa al país en el torneo.

Nelson Cruz resaltó que el apoyo institucional ha sido clave para la conformación del equipo dominicano y para fortalecer la estructura del béisbol nacional, al tiempo que agradeció el respaldo de las autoridades.

Las autoridades coincidieron en que el desempeño de la selección dominicana ha despertado entusiasmo entre los fanáticos y ha contribuido a proyectar la imagen del país en escenarios deportivos internacionales.

“El clásico fue un gran evento, el cual contó con apoyo de la fanaticada dominicana”, agregó.