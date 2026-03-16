¿Qué sigue ahora para RD tras quedar fuera del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Aunque la decepción y tristeza de Miami aún está reciente, la trayectoria de la República Dominicana en el escenario mundial está lejos de terminar.

De hecho, República Dominicana ya se ha asegurado una victoria contundente que garantiza su futuro en la élite.

Echemos un vistazo al panorama de lo que le depara el futuro al béisbol dominicano:

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La mejor noticia de la participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es oficial: la República Dominicana se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gracias a haber quedado entre los dos primeros clasificados de América (junto con Venezuela) en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la República Dominicana obtuvo una plaza automática para el torneo olímpico de seis equipos.

Esta es su tercera participación olímpica, y tras ganar el bronce en Tokio 2020, el objetivo para Los Ángeles 28 en el emblemático Dodger Stadium será, sin duda, la medalla de oro.

El mánager Albert Pujols recibió grandes elogios por su liderazgo durante este torneo. A pesar de la derrota en semifinales, se informó que la cohesión del vestuario fue la mejor en años.

Se especula que la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) buscará mantener a Pujols en el banquillo como artífice del equipo olímpico de 2028, brindando la estabilidad que tanto necesita el programa nacional.