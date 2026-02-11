¿Cuál es el motivo tras la ausencia de José Ramírez en el Clásico Mundial? Nelson Cruz responde

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, rompió el silencio y dio a conocer la razón detrás de la polémica ausencia del dominicano José Ramírez en el roster dominicano.

"Se sabe la razón que está atravesando su esposa, quien está embarazada, y José entiende que el periodo en el que ella podría dar a luz coincidiría con la primera ronda del Clásico Mundial, y prefiere tomar la mejor decisión para su familia", respondió durante el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Cruz señaló que comprende y respeta la situación personal de Ramírez, a pesar de que muchas personas le han criticado por su ausencia.

Sin embargo, el gerente general reveló que José Ramírez estaría dispuesto a participar como suplente si el equipo dominicano pasa a la segunda ronda del torneo.

Así mismo. le pidió a la fanaticada dominicana que comprendan la situación de Ramírez y que se anime a los jugadores que se han comprometido.