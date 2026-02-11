Clásico Mundial
¿Cuál es el motivo tras la ausencia de José Ramírez en el Clásico Mundial? Nelson Cruz responde
El gerente general señaló que las conversaciones que ha tenido con el toletero dominicano han sido positivas y pide comprensión a la fanaticada dominicana.
Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, rompió el silencio y dio a conocer la razón detrás de la polémica ausencia del dominicano José Ramírez en el roster dominicano.
"Se sabe la razón que está atravesando su esposa, quien está embarazada, y José entiende que el periodo en el que ella podría dar a luz coincidiría con la primera ronda del Clásico Mundial, y prefiere tomar la mejor decisión para su familia", respondió durante el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio.
Cruz señaló que comprende y respeta la situación personal de Ramírez, a pesar de que muchas personas le han criticado por su ausencia.
Sin embargo, el gerente general reveló que José Ramírez estaría dispuesto a participar como suplente si el equipo dominicano pasa a la segunda ronda del torneo.
Así mismo. le pidió a la fanaticada dominicana que comprendan la situación de Ramírez y que se anime a los jugadores que se han comprometido.
