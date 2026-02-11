Dedicarán Juegos de Exhibición a la victimas de la tragedia del Jet Set

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El gerente general del Equipo Dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, reveló que los partidos de exhibición que jugará la Selección Dominicana en Santo Domingo serán dedicados a la memoria de las víctimas de la tragedia del Jet Set.

Los juegos de exhibición entre la Selección Dominicana y los Tigres de Detroit serán el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya.

Al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones del Grupo Corripio, Cruz mencionó que la iniciativa fue ideada por el Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, para honrar a las familias de los fallecidos del fatídico accidente.

"Esa iniciativa vino directamente del comisionado Rob Manfred. Cuando le comuniqué la idea que se jueguen los partidos en Santo Domingo, él me dijo debíamos darle ese juego a esas familias. Ese es el valor que comisionado tiene con la República Dominicana", enfatizó.

En ese sentido, Cruz reveló que se donará de los fondos recaudados de los encuentros a las familias afectadas por la tragedia y se le hará un homenaje a la victimas.