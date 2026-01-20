Nutrición, fuerza y soporte mental: claves para carreras largas en el béisbol según especialista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo de la definición, este pasado15 de enero, de la distribución del bono internacional de la Major League Baseball (MLB), el pediatra, nutriólogo clínico y deportivo Dr. Wilkin Cabrera, advirtió a padres, entrenadores y líderes deportivos, que invertir correctamente en el talento es tan importante como descubrirlo.

“La distribución del bono internacional de la MLB será de US$208 millones. De ese monto, entre US$70 y 95 millones ingresan a la República Dominicana, impactando directamente a familias, academias y comunidades. Pero más allá de la cifra, hay una realidad que debe entenderse con claridad”, señaló Cabrera.

En ese mismo tenor, el reputado especialista, quien se desempeña como director médico del Centro Metropolitano de Especialidades y es miembro del staff del Grupo Médico Mac Center y del Hospital General de la Plaza de la Salud, afirmó que un bono no previene lesiones, no garantiza rendimiento, ni asegura longevidad deportiva.

“En la práctica diaria es frecuente ver talentos extraordinarios con déficit de masa muscular, desbalances nutricionales, fatiga crónica y lesiones evitables, muchas veces aceleradas por la presión que genera esta fecha”, advirtió.

Ante esta realidad, el experto insistió en la necesidad de preservar la salud del talento joven, como base para el desarrollo de una carrera deportiva sostenible.

“Lo que realmente marca la diferencia es el desarrollo físico y metabólico correcto del atleta adolescente. Cuando el proceso se acompaña de evaluación del crecimiento, nutrición basada en evidencia, entrenamiento de fuerza progresivo y soporte mental, los resultados cambian de manera significativa”, explicó.

“Bajo estas condiciones —añadió— se logran menos lesiones, mejor adaptación al sistema profesional, rendimiento sostenido y carreras más largas”.

Finalmente, Cabrera enfatizó que el verdadero reto no es solo firmar el 15 de enero, sino “convertir ese talento en salud, rendimiento y futuro para el país”.