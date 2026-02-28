ETED realizará mantenimiento y sectores podrían experimentar interrupciones eléctricas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este sábado 28 de febrero y mañana domingo 1 de marzo, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., su personal de Mantenimiento de Redes estará realizando trabajos preventivos en la línea de transmisión 138 kV Villa Duarte – Hainamosa.

Los trabajos programados para este sábado se desarrollarán sin afectar el suministro de energía eléctrica, por lo que el servicio se mantendrá con total normalidad.

Mientras que, durante las labores correspondientes a este domingo 1 de marzo, se verá impactado de manera temporal el tránsito vehicular en la avenida San Isidro, específicamente en la intersección con la avenida Charles de Gaulle y en los alrededores del Coral Mall, debido a las maniobras que se estarán ejecutando en la zona.

La ETED agradece la comprensión de la ciudadanía y de los conductores que transitan por estas vías, reiterando que estas acciones son necesarias para mantener en óptimas condiciones la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio seguro, estable y eficiente para todos.