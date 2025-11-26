Ohtani jugará para Japón en el Clásico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, jugará para el equipo japonés en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, anunció este lunes por la noche en redes sociales.

Japón buscará repetir tras ganar el oro en el Clásico de 2023.

Ohtani fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del torneo y, memorablemente, ponchó a su excompañero Mike Trout para el último out del juego decisivo contra el equipo estadounidense.

Ohtani, quien regresó al montículo la temporada pasada después de no lanzar durante casi dos años tras una segunda reparación de su ligamento colateral cubital, no indicó en su publicación del pasado lunes si lanzaría para Japón.

Ohtani viene de ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial con los Dodgers y recibió su cuarto premio al MVP a principios de este mes.