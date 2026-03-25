Cómo obtener la certificación vehicular en línea en República Dominicana paso a paso

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Los dominicanos ya pueden agendar en línea la cita para la certificación o verificación vehicular del Plan Piloto, un proceso que anteriormente solo se realizaba de manera presencial y que ahora busca facilitar el acceso al servicio, eliminar intermediarios y permitir que los propietarios gestionen todo directamente desde una plataforma digital.

A través del portal servicios.pn.gob.do, los usuarios pueden realizar la solicitud, efectuar el pago en línea, cargar los documentos requeridos y seleccionar una fecha para acudir al centro de inspección. Al finalizar, recibirán la certificación de forma electrónica en su correo.

Paso a paso para solicitar la certificación

1. Accede al portal

Ingresa a servicios.pn.gob.do.

2. Selecciona el servicio

Haz clic en la opción “Certificación de vehículos”.

3. Crea tu cuenta

Introduce tu número de cédula. Luego completa tus datos personales para registrarte en el sistema.

4. Solicita el servicio

Dirígete a “Solicitar servicios” dentro de la plataforma.

5. Registra tu vehículo

Ingresa el número de placa y los últimos cuatro dígitos del chasis, y presiona “validar”.

6. Carga los documentos requeridos

Cédula de identidad o pasaporte del propietario

Matrícula del vehículo

7. Realiza el pago

El costo del servicio es de RD$100.

8. Agenda tu cita

Selecciona la fecha disponible para la inspección.

¿Dónde debes llevar el vehículo?

Una vez agendada la cita, el vehículo debe ser llevado al Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo.

¿Qué pasa después?

Tras completar el proceso, la certificación será emitida de manera digital y enviada directamente al correo electrónico del solicitante.