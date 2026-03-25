La magia renace: Primer tráiler y fecha oficial para la serie de 'Harry Potter' en Max

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La nueva serie de Harry Potter reveló su primer tráiler oficial, ofreciendo un vistazo a los momentos iniciales de la historia del joven mago y a los personajes que marcarán su llegada a Hogwarts.

La producción, que promete adaptar fielmente los libros de J. K. Rowling, estrenará su primera temporada este año en Navidad.

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter presentó su primer adelanto, que recorre algunos de los momentos más emblemáticos del inicio de la saga y anticipa el tono de la serie que prepara HBO.

Tan solo en un par de minutos, el reboot ya ha mostrado muchas escenas nuevas y momentos inéditos de las películas, poniendo foco en la relación de Harry con sus tíos y sus primeros pasos en Hogwarts, la escuela de magia y hechicería dirigida por Dumbledore que en esta ocasión encarna un acertado John Lithgow.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Alastair Stout en el papel de Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

La serie, basada en los apreciados libros de J. K. Rowling, está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie cuenta con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, como productores ejecutivos.