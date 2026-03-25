Policía detiene a 10 personas por robos, agresiones y porte ilegal de armas en Santiago

Publicado por Nathaly Tavárez

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Santiago.- La Policía Nacional informó este miércoles que diez personas fueron arrestadas en Santiago, algunas en flagrante delito y otras mediante órdenes judiciales, por presuntos delitos que incluyen robos en viviendas, violencia de género y porte ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos figura José Antonio Rojas García, conocido como “Coquea”, sorprendido en el municipio de Tamboril tras forzar la entrada a una vivienda y sustraer varias puertas metálicas y de madera.

En el sector La Otra Banda, Bellin de Jesús Inoa Bonilla, alias “Breilin”, fue retenido por ciudadanos después de irrumpir en una residencia y robar diversos objetos, los cuales fueron recuperados por las autoridades.

Por orden judicial, en el sector Los Salados fue arrestado Gabriel Enrique Peña Vargas, acusado de robo y agresión física contra su expareja en un hecho ocurrido en el año 2025.

En la comunidad Plaza Valerio, Starling Andrés Alcántara Ramos y Ronnys Daniel Rodríguez Batista fueron detenidos en flagrante delito. A ambos se les incautó una pistola Glock 9mm con dispositivo ilegal, sin documentos.

En otra operación, José Liset González Almonte y una mujer aún no identificada fueron arrestados por portar una pistola sin documentación.

Por su parte, Jesús Agustín Rodríguez Fondeur, al percatarse de la presencia policial, arrojó al suelo un revólver Smith & Wesson calibre .38 antes de ser detenido.

Además, en el sector Mari López, Luis Kelvin Sofis Liberato fue apresado mediante orden judicial, acusado de violencia de género, agresión física y robo contra su expareja.

En el municipio de Villa González, José Antonio Laureano Rosa fue detenido mientras se desplazaba en un vehículo con un revólver sin documentación.

Todos los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las armas incautadas fueron remitidas para los análisis e investigaciones correspondientes.