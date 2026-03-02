Oliver Mármol renueva con los Cardenales por dos años: un futuro prometedor para San Luis

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Los Cardenales y su dirigente Oliver Mármol han llegado a un acuerdo para una extensión de dos años e incluye una opción para el 2029, el club anunció el domingo.

Mármol, de 39 años, llegaba a su último año bajo un contrato que firmó en marzo del 2024. El piloto de ascendencia dominicana ha estado al mando de San Luis desde el 2022, juntando foja de 325-232, que lo coloca de 11mo en la lista de la franquicia. Actualmente es el capataz más longevo en la Liga Nacional por debajo de Dave Roberts de los Dodgers y Torey Lovullo de los Diamondbacks.

“Durante el tiempo que he conocido a Oli, he notado alguien que le importa esta organización y sabe lo que ha hecho de los Cardenales un equipo especial en el transcurso del tiempo -- y es alguien que comprende que para que lleguemos a nuestra meta, necesitamos competir incansablemente para fijar nuevas expectativas en cada aspecto”, expresó el presidente de operaciones de béisbol Chaim Bloom. “Ha invertido toda su atención en el progreso de nuestro joven núcleo y no le tiene miedo a retarse para ayudar a que los que lo rodean se sigan desarrollando. Me ha llenado de energía la idea de trabajar con él hacia nuestro éxito sobre el terreno que anticipamos y que nuestros aficionados se merecen”.

En su primera campaña como manager en el 2022, Mármol guio al conjunto al título de la División Central de la Liga Nacional con 93 triunfos. Fue el primer título divisional de los Cardenales desde el 2019, y a los 36 años, Mármol se convirtió en el piloto más joven en llevar a su escuadra a la postemporada desde 1948, cuando Lou Boudreau guio a Cleveland al campeonato de la Serie Mundial a los 31 años.

Mármol ha integrado la organización de San Luis desde el 2007, primero como jugador, luego como coach y manager al nivel de liga menor. Fue señalado para ser parte de la nómina de coaches del equipo grande en el 2017 luego de ser dirigente por cinco campañas (2012 al 2016) en las Ligas Menores, y fue elegido como el 51er capataz en la historia de los Cardenales el 25 de octubre del 2021.

Tras terminar el 2025 con marca de 78-84, el conjunto de San Luis llega a un año de reconstrucción tras un invierno que vio los traspasos de Nolan Arenado, el venezolano Willson Contreras, Sonny Gray y Brendan Donovan a cambio de prospectos.