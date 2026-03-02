Video explicativo
La bandera dominicana: desde ser la única con una biblia en su escudo hasta lo que te podría llevar a prisión
Ondeó por primera vez el 27 de febrero de 1844, el día de la Independencia Nacional,
¿Sabías que la bandera dominicana es la única en el mundo con una Biblia en su escudo… y que usarla en mal estado podría implicar hasta prisión?
Fue concebida por Juan Pablo Duarte en 1838 y aprobada por Los Trinitarios.
Ondeó por primera vez el 27 de febrero de 1844, el día de la Independencia Nacional, y meses después quedó oficialmente establecida en la Constitución.
Significado de sus colores
- El rojo representa la sangre derramada por los patriotas;
- azul, el cielo que cubre la nación y la protección divina
- Y el blanco, la paz y la unión del pueblo.
Reglas
Pero más allá del simbolismo, la bandera tiene reglas claras.
La Ley 210-19 establece que exhibirla rota, descolorida o en mal estado es un acto de irreverencia.
¿La consecuencia?
Prisión de 15 a 30 días
y multas de 1 a 5 salarios mínimos del sector público.
Si el acto se considera ultraje como destruirla o menospreciarla gravemente, la pena puede subir de 1 a 3 meses de prisión y multas de hasta 20 salarios mínimos.
Además, toda bandera deteriorada debe retirarse de inmediato y eliminarse con dignidad, mediante incineración solemne.
El País
República Dominicana cumple hoy 182 años de fundación
Odalis Mejía
De ñapa te cuento que la bandera nunca debe tocar el suelo y que debe ondearse en edificios públicos desde la salida hasta la puesta de sol.