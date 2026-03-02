La bandera dominicana: desde ser la única con una biblia en su escudo hasta lo que te podría llevar a prisión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Sabías que la bandera dominicana es la única en el mundo con una Biblia en su escudo… y que usarla en mal estado podría implicar hasta prisión?

Fue concebida por Juan Pablo Duarte en 1838 y aprobada por Los Trinitarios.

Ondeó por primera vez el 27 de febrero de 1844, el día de la Independencia Nacional, y meses después quedó oficialmente establecida en la Constitución.

Significado de sus colores

El rojo representa la sangre derramada por los patriotas;

azul, el cielo que cubre la nación y la protección divina

Y el blanco, la paz y la unión del pueblo.

Reglas

Pero más allá del simbolismo, la bandera tiene reglas claras.

La Ley 210-19 establece que exhibirla rota, descolorida o en mal estado es un acto de irreverencia.

¿La consecuencia?

Prisión de 15 a 30 días

y multas de 1 a 5 salarios mínimos del sector público.

Si el acto se considera ultraje como destruirla o menospreciarla gravemente, la pena puede subir de 1 a 3 meses de prisión y multas de hasta 20 salarios mínimos.

Además, toda bandera deteriorada debe retirarse de inmediato y eliminarse con dignidad, mediante incineración solemne.

De ñapa te cuento que la bandera nunca debe tocar el suelo y que debe ondearse en edificios públicos desde la salida hasta la puesta de sol.