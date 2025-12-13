Los Orioles acuerdan contrato de 155 millones de dólares y 5 años con el toletero Pete Alonso

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Pete Alonso, dijo el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico.

Es un movimiento importante para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar último en la División Este de la Liga Americana. Alonso bateó .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York este año, registrando un OPS de .871, su mejor registro desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

Alonso, primera base que cumplió 31 años el domingo, conectó 264 jonrones, un récord de la franquicia, en siete temporadas con los Mets. Ha sido convocado al Juego de Estrellas en cinco ocasiones, incluyendo cada uno de los últimos cuatro años.

Apodado el Oso Polar, Alonso se convirtió en un favorito de la afición del Citi Field como jugador de los Mets. Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2019 , cuando bateó para .260 con 53 jonrones, la mayor cantidad en las Grandes Ligas (un récord para un novato), y 120 carreras impulsadas. En 2022, registró 131 carreras impulsadas, la mayor cantidad en su carrera.

Alonso bateó .217, el promedio más bajo de su carrera, en 2023, mientras conectaba 46 jonrones e impulsaba 118 carreras, y bateó .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres lento el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares para quedarse con los Mets, pero optó por no participar en el último año del acuerdo, perdiendo 24 millones de dólares.

Alonso rechazó una oferta de los Mets por siete años y 158 millones de dólares en 2023, que habría cubierto el periodo 2024-30. Terminará ganando 205,5 millones de dólares en esas siete temporadas, un aumento del 30%.

Alonso se reunió con los equipos en las reuniones invernales en Orlando, Florida.

“Pete vive en Tampa, hace bastante calor allí”, dijo su agente, Scott Boras, el martes. “Así que el vórtice polar del año pasado se ha derretido. Así que el mercado bajista anterior se ha agotado”.

Los Orioles ganaron la División Este de la Liga Americana en 2023 y fueron un comodín el año pasado, pero un equipo lleno de talento joven retrocedió significativamente en 2025. El pitcheo de Baltimore tuvo mucho que ver con eso, pero la ofensiva tampoco fue excelente a pesar de la presencia de Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jordan Westburg.

Alonso aporta a los Orioles un bate veterano y potente en el centro de la alineación, y el nuevo mánager Craig Albernaz tendrá cierta flexibilidad. Rutschman y Samuel Basallo son opciones tanto como receptor como bateador designado, y Basallo podría tener turnos al bate también en primera base. Alonso ha jugado 162 partidos en cada una de las últimas dos temporadas, casi todos en primera base.

Ahora es más difícil vislumbrar un camino hacia la regularidad, salvo lesión, para el primera base Ryan Mountcastle, quien podría convertirse en agente libre después de la temporada 2026. Coby Mayo, un prospecto con gran poder de bateo que bateó .217 con 11 jonrones en 85 juegos este año, también podría verse bloqueado.

Baltimore aún podría usar un abridor confiable para ayudar a una rotación que produjo una efectividad de 4.65 la temporada pasada, pero adquirir a Alonso demuestra que los Orioles están dispuestos y son capaces de conseguir un agente libre de primer nivel después de haberse apegado principalmente a acuerdos a corto plazo en los últimos años.

“La Navidad llegó temprano”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, en las redes sociales después de conocerse la noticia.

A principios de esta temporada baja, Baltimore fichó al relevista Ryan Helsley y adquirió al jardinero Taylor Ward .

Los Mets perdieron a Alonso un día después de que el cerrador estelar Edwin Díaz aceptara dejar Nueva York por un contrato de tres años y 69 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial , un acuerdo aún no concretado. Nueva York también canjeó al jardinero Brandon Nimmo a Texas el 24 de noviembre por el segunda base ganador del Guante de Oro, Marcus Semien.

Nueva York fue el segundo equipo que más gastó en el béisbol este año, detrás de los Dodgers, pero no logró llegar a la postemporada.