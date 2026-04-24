Laureano y Andújar guían a Padres; Cruz pega su 8vo Hr

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San Diego10

Rockies8

DENVER .AP. Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras , mientras los Padres de San Diego remontaron para vencer por 10-8 a los Rockies de Colorado.

Por los Padres, los dominicanos Ramón Laureano pegó triple y dos imparables en seis turnos. Miguel Andújar de 5-3, con tres empujadas. Fernando Tatis Jr. de 4-1.

Texas6

Piratas1

TEXAS. Corey Seager bateó jonrón y empujó tres vueltas en la victoria de los Rancheros de Texas 6-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Oneil Cruz despachó su octavo jonrón en la derrota en cuatro turnos. Marcell Ozuna de 4-0.

Yankees4

Boston2

BOSTON .AP. Cam Schlittler limitó a cuatro hits en ocho entradas al equipo por el que alentaba cuando crecía, y los Yankees de Nueva York remontaron en dos ocasiones para vencer a los Medias Rojas de Boston 4-2.

Por los Yankees, Amed Rosario de 4-1.

M. blancas4

Arizona1

PHOENIX .AP. Andrew Benintendi conectó un jonrón de tres carreras y los Medias Blancas de Chicago superaron 4-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 4-2. Geraldo Perdomo de 4-1.

Dodgers3

San Francisco0

SAN FRANCISCO .AP. Tyer Glasnow y Tanner Scott se combinaron para permitir un solo hit y los Dodgers de Los Ángeles evitaron una barrida en una serie de tres juegos con una victoria de 3-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 4-0. Por San Francisco, Willy Adames de 4-0. Rafael Devers de 3-0.

Mets10

Mellizos8

NUEVA YORK. Bo Bichette y Brett Baty empujaron tres vueltas cada uno en la victoria de los Mets de Nueva York 10 sobre Mellizos de Minnesota.

Juan Soto se fue de 4-0