¡RD manda! Logra emocionante triunfo ante Venezuela

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La selección de República Dominicana puso de manifiesto, una vez más, su poder ofensivo, y en esta ocasión lo hizo ante Venezuela para alzarse con la victoria por 7-5 , avanzar invita a los cuartos de final y conquistar el primer lugar del Grupo “B” en el Clásico Mundial de Béisbol.

El poder de los dominicanos se hizo sentir en los bates de Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr, quienes despacharon cuadrangulares en un LoanDepot Park lleno a toda capacidad, 36 mil 230 aficionados, motivado por la rivalidad entre República Dominicana y Venezuela.

Con los cuatro cuadrangulares de anoche, los dominicanos sumaron un total de 13, lo que representa un récord de jonrones en sus primeros cuatro partidos del Clásico.

Según Elias Sports Bureau, es la mayor cantidad para una selección en los primeros cuatro encuentros de un Clásico Mundial de Béisbol, superando la marca de 12 que impuso México en el certamen del 2009.

El siguiente compromiso de los dominicanos está programado para mañana, 6:30 de la tarde, frente a Corea, que terminó segundo en el grupo “C”.