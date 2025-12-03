Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo de Medios Panorama presentó oficialmente la cadena de radio y televisión que llevará a los hogares dominicanos los 47 partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, reafirmando su compromiso con ofrecer al país la cobertura deportiva más completa, moderna y accesible del evento de pelota más esperado del planeta.

La red de transmisión estará conformada por VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39, junto a las emisoras Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM (para Santiago y todo el Cibao) y Baní FM 97.5 (para Baní y toda la región Sur), así como la página web www.vtvcanal32.com.do.

Durante el anuncio oficial, Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, firmó un acuerdo con Valentín Báez, vicepresidente de Programación y Contenidos de Teleantillas Canal 10 y Coral 39, mediante el cual ambos canales se integran formalmente a esta histórica transmisión nacional.

Medina destacó que el objetivo es llevar a todo el país una cobertura vibrante con el sello de calidad que caracteriza a Grupo de Medios Panorama.

Afirmó, además: “Este es un honor y tenemos un compromiso grande con la fanaticada dominicana, con nuestra identidad nacional en un torneo global donde la República Dominicana es siempre protagonista por esa pasión que nos identifica como país y por esa capacidad que demuestran nuestros jugadores cuando salen al terreno. Para nosotros es un orgullo encabezar esta cadena y garantizar que el Clásico llegue a cada rincón del país”.

De su lado, Valentín Báez expresó que para Teleantillas Canal 10 y Coral 39 “es un honor unirse a la producción más importante del deporte dominicano en 2026”. Señaló: “La alianza con Grupo de Medios Panorama asegura una cobertura de primer nivel, con el alcance y la seriedad que merece el público dominicano”.

Se recuerda que Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).