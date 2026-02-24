Ramírez da jonrón y 4 RBI , Eloy 2-1, Ozuna remolcó 1

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Arizona 5

Cleveland 9

Cleveland

El tercera base dominicano José Ramírez bateó un jonrón y un doblete para remolcar cuatro carreras en el triunfo este lunes nueve vuelta por cinco sobre las Diamantinas de Arizona, en la continuación de los partidos de pre-temporada.

El cuadrangular del dominicano fue ante el relevista Menéndez con dos a bordo en la quinta entrada. El ganador fue M. Festa (1-0) y cargó con el revés. J.Burgos. Ambos equipos pegaron 11 hits.

Yankees 6

Piratas 2

Los Yankees de Nueva York consiguieron un triunfo seis vueltas por dos sobre los Piratas este lunes en los juegos de pretemporada. El lanzador ganador fue R. Yorbou y perdió el encuentro, B. Chandler.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Dominguez pegó un hit y remolcó una carrera.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz se fue de 3-1, con una anotada y Marcell Ozuna bateó de 3-1 con una vuelta producida en el choque

Boston 1

Tampa 2

El combinado de los Tampa Rays se impuso con score bien apretado de dos vueltas por uno a los Medias Rojas de Boston, este lunes. El lanzador ganador fue T. Martín, mientras que cargó con el fracaso, C, Brokens. El dominicano Junior Caminero, de Tampa, se fue de dos cero en el partido.

Toronto 3

Mets 4

Los Mets de Nueva York derrotaron cuatro vueltas por tres a los Azulejos de Toronto, este lunes.

Por Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero bateó un hit y Eloy Jiménez se fue de 2-1. Por los Metros, Ronny Mauricio pegó un hit en dos turnos y Vidal Bruján se fue 2-0.

San Francisco 6

Atleticos 2

Los Gigantes de San Francisco vencieron 6-2 a los Atléticos. Los criollos Rafael Devers y Willy Adames de 2-0 y 3-0.