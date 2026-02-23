Emmanuel Rodriguez pega jonrón de dos carreras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Minnesota8

Atlanta1

El dominicano Enmanuel Rodríguez bateó de 2-2, incluido un cuadrangular de dos vueltas en la octava entrada en el triunfo de los Mellizos de Minnesota sobre los Bravos de Atlanta por 8-1.

Se trata del primer jonrón de pretemporada del dominicano Rodríguez.

Dodgers5

San Diego1

El dominicano Fernando Tanis Jr. pegó dos hits durante un partido de pretemporada celebrado ayer, en el que su equipo, los Padres de San Diego, perdió por 1-5 frente a los Dodgers de Los Angeles.

En el mismo encuentro, su compatriota Manny Machado se fue de 1-0 y una base por bolas.

Gigantes4

Cachorros2

Los Gigantes de San Francisco dispusieron por 4-2 de los Cachorros de Chicago en el partido que protagonizaron ayer como parte su preparación en ruta a la próxima temporada de Grandes Ligas.

En el partido, el dominicano Rafael Devers se fue de 3-0, con una remolcada; Willy Adames, también de 3-0, con una empujada.

Mets6

Yankees4

El dominicano Amed Rosario disparó un hit, mientras que su compatriota Austin Wells recibió dos bases por bolas durante el partido en que su equipo, los Yankees de Nueva York, cayó ante los Mets por 6-4.

El dominicano Juan Soto, estrella de los Mets de Nueva York, no vio acción en este partido.

Angels10

Arizona9

El dominicano Denzer Guzmán bateó de 3-2, con dos anotadas en el triunfo de Los Angelinos de los Angeles por 10-9 sobre Arizona.

En el partido, el también dominicano José Sirí agotó dos turnos por los Angelinos y disparó un sencillo.

Por Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo disparó de 2-2, con una anotada y recibió una base por bolas; Carlos Santana, de 3-0.

Seattle14

Cincinnati8

El dominicano Julio Rodríguez conectó de 3-2 en el triunfo de los Marineros de Seattle sobre los Rojos de Cincinnati por 14-8 en partido de exhibición celebrado ayer en ruta a la próxima temporada de Grandes Ligas.

En el partido, el también dominicano Elly De la Cruz bateó de 3-2, con dos remolcadas por los Rojos de Cincinnati.