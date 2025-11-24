Ramírez, elegido Hombre del Año de los Guardianes

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

José Ramírez fue una pieza clave detrás del título divisional de la Central de la Liga Americana conseguido por los Guardianes esta temporada, en la que además siguió escalando en los rankings históricos de la franquicia. Por su más reciente campaña estelar, el dominicano de 33 años ha recibido otro reconocimiento especial.

El domingo, la filial en Cleveland de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) anunció a los ganadores de sus premios anuales al rendimiento dentro y fuera del terreno. Ramírez fue galardonado con el Premio Bob Feller al Hombre del Año, mientras que el coach de pitcheo Carl Willis recibió el Premio Frank Gibbons/Steve Olin al Buen Compañero.

Steven Kwan, Cade Smith y Gavin Williams también fueron nominados al premio al Hombre del Año, que se entrega desde la estación del 1946.