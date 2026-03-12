El enorme cuadrangular de Fernando Tatis Jr. que despegó ventaja de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fernando Tatis Junior puso el marcador 7-3 a favor de República Dominicana sobre Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Previo a Tatis Junior, Vladimir Guerrero Junior y Ketel Marte también habían sacado la pelota del estadio ante la efervescencia de los miles de dominicanos en el loanDepot Park, Miami.

En el 2023, los criollos cayeron ante los venezolanos y no pudieron avanzar a cuartos de final.

Además, vieron el primer triunfo histórico de Venezuela en sus enfrentamientos en este torneo y ante su ganador del Cy Young, Sandy Alcántara.

Si esa historia se repite, que República Dominicana pierda, enfrentará el poderío del equipo campeón del Clásico, Japón, con Shohei Ohtani a la cabeza. Si gana, se verá con Corea.