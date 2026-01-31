¡RD vs México! Los Leones van por revalidar su título de Series del caribe

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Este domingo se dará inicio a la edición número 68 de la Serie del Caribe, la cual se disputará del 1 al 7 de febrero de 2026 y tendrá como sede a Zapopan, Jalisco, con organización a cargo de los Charros de Jalisco, campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

Los Leones del Escogido buscarán el bicampeonato tras coronarse en Mexicali en la edición anterior. México tendrá dos representantes ante la ausencia de Venezuela.

Los dos equipos finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) serán los representantes locales.

Un total de cinco equipos disputarán la corona: México Rojo, México Verde, Los Cangrejeros de Santurce, Los Leones del Escogido y la invitada Panamá con Federales de Chiriquí.

Equipos participantes:

México: Tomateros de Culiacán (México Verde) y Charros de Jalisco (México Rojo), República Dominicana: Leones de Escogido, Puerto Rico: Cangrejeros de Santurce, Panamá: Federales de Chiriquí

Jornada inaugural

En la primera jornada del evento, México (verde) se enfrentará a Puerto Rico, a las 4:00 p.m., en tanto que la República Dominicana se enfrentará a México (rojo), a las 9:30 p.m., hora RD.

Todos los partidos se escenificarán en el Estadio Panamericano, escenario ubicado en el área metropolitana de Guadalajara.

Formato

Durante la fase regular habrá una doble jornada diaria en un formato de todos contra todos, en la que cada equipo buscará clasificar entre los cuatro mejores para avanzar a las semifinales. Posteriormente, los ganadores de los cruces definirán al campeón en un único encuentro decisivo para la corona.

Si uno o ambos equipos mexicanos van a semifinales, jugarán a segunda hora.