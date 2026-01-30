¡Vuelvan con la corona! Abinader despidió a los Leones en palacio

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Como es ya una tradición, el presidente de la República, Luis Abinader, deseó mucha suerte al equipo campeón de la Liga Dominicana que estará defendiendo su corona en la Serie del Caribe que se iniciará este domingo en México.

Abinader recibió ayer a los Leones del Escogido. Durante el acto, realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el gobernante entregó la bandera nacional al equipo dominicano, quienes se coronaron bicampeones en el torneo de otoño-invernal que se celebra en el país.

Dijo el orgullo que genera la conquista del bicampeonato nacional y exhortó al equipo dominicano a competir con disciplina, entrega y compromiso patriótico en suelo mexicano.

El presidente Abinader dijo que los Leones del Escogido cuentan con el respaldo de todo el país que seguirá cada partido a partir del próximo domingo.

Palabras de Kelvin Cruz

En la actividad agotó un turo, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, quien valoró el respaldo del presidente Abinader al béisbol como expresión del orgullo nacional y reconoció el trabajo conjunto de las instituciones que fortalecen el torneo profesional y felicitó a los directivos, cuerpo técnico y jugadores de los Leones del Escogido por la obtención de su título número 18 y reiteró el compromiso del Ministerio de Deportes de apoyar al equipo en su participación internacional.

Por su parte, el presidente de los Leones del Escogido, Eduardo Najri, destacó que el actual período de gobierno ha coincidido con una etapa exitosa para la franquicia.

Reconoció el apoyo del Banco de Reservas y de su presidente, Leonardo Aguilera, así como la entrega del cuerpo técnico y los jugadores, asumiendo el compromiso de representar dignamente al país en la Serie del Caribe.

En tanto, el presidente de Lidom, Vitellio Mejía, resaltó el respaldo institucional al béisbol dominicano y la unidad entre el Estado, los directivos y las organizaciones deportivas para fortalecer esta disciplina, considerada parte esencial de la identidad nacional.

Dijo que los jugadores viajarán a Guadalajara con orgullo, compromiso y sentido patriótico.