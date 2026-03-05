Reconocen equipo 2013 y retiran el 27 de Marichal

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Previo al segundo partido de ayer ente los Tigres de Detroir y la Selección Nacional de Béisbol, en el Estadio Quisqueya, se realizó un reconocimiento a los integrantes del equipo dominicano que ganó invicto el Clásico Mundial 2013.

En el acto, que estuvo cargado de camaradería y emotividad, se recordaron grandes anécdotas y viviencias que acontecieron en el 2013. Manny Machado, en un gesto simbólico, entregó un plátano al relevista estrella, Fernando Rodney.

Retira camiseta Marichal

Igualmente, el gerente general del equipo dominano, Nelson Cruz, retiró la camiseta número 27 que utilizó de por vida el primer miembro de Cooperstown, Juan Marichal. La franela fue recibida por Juanchy Marichal, hijo de don Juan Marichal, quien lo representó en el acto.

RD regresó a Miami

El equipo dominicano que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 viajó anoche a Miami a culminar su preparación para el Clásico Mundial que se iniciará para los criollos mañana viernes cuando se enfrenten a Nicaragua a las ocho de la noche.

