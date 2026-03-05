Lluvias, tronadas y ráfagas de viento: las provincias donde se sentirán más esta tarde y noche

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante la tarde y las primeras horas de la noche de este jueves, se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento en distintas provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada y al arrastre de humedad generado por el viento moderado del este.

La institución explicó que, durante el transcurso de la mañana, se esperan chubascos aislados en poblados del litoral costero del Atlántico, generados por el transporte de humedad del viento del este en combinación con la vaguada que incide sobre la región.

Para la tarde y primeras horas de la noche, el organismo pronostica aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega y Santiago, entre otras localidades cercanas.

El Indomet advirtió que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas de manera puntual.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, mientras que se tornarán más frescas y agradables en el transcurso de la noche, la madrugada y primeras horas de mañana debido a la influencia del viento del este/noreste, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Respecto a las condiciones marítimas, el organismo señaló que, tanto en la costa atlántica, como en la caribeña, recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales.