Qué es el Triduo Pascual y por qué es el momento más importante de la Semana Santa

El Triduo Pascual es el centro del año litúrgico en la Iglesia Católica. Se trata de los tres días más importantes para los cristianos, ya que conmemoran el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Este tiempo sagrado comienza la tarde del Jueves Santo y concluye con las vísperas del Domingo de Resurrección.

Comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima el Viernes con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pascua (Vigilia Pascual en Sábado).

¿Por qué es el momento más importante de la Semana Santa?

Se trata de la celebración más importante de la Iglesia Católica porque culmina en la victoria de la muerte sobre el pecado, simbolizada en la Resurrección de Cristo.