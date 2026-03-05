Pérdidas eléctricas en RD: plan del CUED para 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) afirmó que el sistema de distribución eléctrica entrará en una fase de estabilización y reducción progresiva de pérdidas a partir de 2026, apoyado en los avances operativos alcanzados durante 2025 y en un plan de inversión y control técnico-comercial sin precedentes.

El organismo informó que durante 2025 se intervinieron 65 subestaciones en distintas fases de construcción, repotenciación o adecuación, se ejecutaron 1,163 kilómetros de mantenimiento en líneas de distribución y 1,935 kilómetros en redes soterradas y se resolvieron en promedio 60,939 averías mensuales, fortaleciendo la estabilidad operativa del sistema.

En el ámbito comercial, el CUED destacó la normalización de 410,341 clientes y 1,864 paneles, la instalación acumulada de 603,411 medidores y la reducción de 76,173 clientes que facturaban sin medidor. Estas acciones se complementaron con la detección de 90,564 fraudes en el período 2024-2025, así como el desmantelamiento de 123 transformadores conectados ilegalmente, con una recuperación estimada de 3.82 GWh anuales.

En términos financieros, 2025 marcó récord histórico en facturación (RD$12,597 millones en septiembre) y en cobros (RD$12,188 millones en octubre), junto con mejoras en productividad, al pasar de 346 a 397 clientes por empleado entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

“En ningún sistema eléctrico del mundo las pérdidas se reducen de manera inmediata ni por efecto de una sola medida. Se trata de un problema estructural que combina variables técnicas, comerciales y culturales, y cuya corrección exige inversión sostenida, disciplina operativa y control permanente. Lo que estamos haciendo ahora es abordar el fenómeno con un enfoque integral, basado en datos, priorización de circuitos críticos y metas cuantificables.”, resaltó el CUED.

Sobre esa base operativa, el Plan de Reducción de Pérdidas 2026 establece metas concretas de disminución del indicador: 3.0 puntos porcentuales para Edesur, 2.5 para Edenorte y 5.0 para Edeeste. El programa incluye la construcción de 22 nuevas subestaciones y 52 repotenciaciones, rehabilitación intensiva de redes, ampliación de telemedición, fortalecimiento del Centro de Control de Telemedidas (CCT), aseguramiento de facturación por zonas y persecución sistemática del fraude eléctrico.

Para 2026, el plan consolidado de inversiones del sistema contempla un Capex estimado superior a US$600 millones, incluyendo recursos propios y financiamiento multilateral, con foco en infraestructura, tecnología, brigadas especializadas en pérdidas y modernización de subestaciones. “El objetivo no es solo contener el indicador, sino cambiar su trayectoria estructural. Las acciones de 2025 fortalecieron la base operativa; 2026 será el año de inflexión”, indicó el CUED.

De cumplirse las metas trazadas, el indicador agregado podría situarse en un rango cercano al 35% en el corto plazo y continuar descendiendo en los años siguientes, apoyado en la normalización masiva de usuarios, mayor energía controlada en totalizadores y ampliación de la telemedición.

Hemos fortalecido la infraestructura, ampliado la medición inteligente, reorganizado las brigadas de pérdidas y robustecido la persecución del fraude. El objetivo no es un resultado coyuntural, sino frenar la tendencia, estabilizar el indicador y reducirlo de forma progresiva y sostenible en el tiempo’, subrayó.