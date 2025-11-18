LIDOM
¿Cuándo regresa Ronny Mauricio a los Tigres del Licey?
Audo Vicente dio a conocer los movimientos más recientes con relación a la conformación de la nómina de la Tigres del Licey.
El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, aseguró que el infielder estelar Ronny Mauricio estará presente con el equipo la próxima semana y espera que al final de mes esté listo para la acción.
"Ronny Mauricio se presentará la próxima semana. Ya él está en el país. Llegará aquí en unos cinco o seis días en su preparación, y ya estamos hablando de posiblemente este listo para mediados o final del mes", aseguró.
Con relación al agente libre Miguel Andújar dijo que ha estado bateando y viendo lanzadores y que entiende que va a esperar, cerrar ese ciclo y que siempre deja la opción de jugar en el invierno.
Además reveló que Ketel Marte, estrella de Grandes Ligas, se integrará hoy a los entrenamientos, mientras se define la fecha de su participación oficial.
Los Tigres continúan evaluando piezas y afinando detalles en busca del ritmo ganador que los caracteriza, mientras la fanaticada espera con entusiasmo las integraciones de nombres de alto calibre que prometen transformar la ofensiva y el pitcheo del equipo.