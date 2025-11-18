¿Cuándo regresa Ronny Mauricio a los Tigres del Licey?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, aseguró que el infielder estelar Ronny Mauricio estará presente con el equipo la próxima semana y espera que al final de mes esté listo para la acción.

"Ronny Mauricio se presentará la próxima semana. Ya él está en el país. Llegará aquí en unos cinco o seis días en su preparación, y ya estamos hablando de posiblemente este listo para mediados o final del mes", aseguró.

Con relación al agente libre Miguel Andújar dijo que ha estado bateando y viendo lanzadores y que entiende que va a esperar, cerrar ese ciclo y que siempre deja la opción de jugar en el invierno.

Además reveló que Ketel Marte, estrella de Grandes Ligas, se integrará hoy a los entrenamientos, mientras se define la fecha de su participación oficial.

Los Tigres continúan evaluando piezas y afinando detalles en busca del ritmo ganador que los caracteriza, mientras la fanaticada espera con entusiasmo las integraciones de nombres de alto calibre que prometen transformar la ofensiva y el pitcheo del equipo.