Rompe los límites

La palabra de Dios no solo se recibe; se cree y se pone por obra.

Muchos crecimos escuchando palabras que no reflejaban el pensamiento de Dios, palabras que levantaron barreras en nuestra mente y nos llevaron a vivir condicionados por el miedo, la inseguridad y la idea de que no teníamos la capacidad para avanzar o producir algo bueno.

Pero cuando la Palabra gobierna nuestra mentalidad, toda mentira pierde su poder. Por eso, aquellas palabras que dañaron nuestra alma y nos llevaron a dudar tienen que desarraigarse, porque en su nombre somos afirmados, capacitados y se nos ha dado nuestra verdadera identidad.

Este es el tiempo de dejar atrás los límites que marcaron nuestro pasado, de dar pasos firmes y de asumir con valentía los retos que tenemos por delante.

Apodérate de la Palabra, que es lámpara a nuestros pies, y ten la certeza de que los límites ya no te detendrán porque su luz alumbrará todo tu caminar.