Viajes de bienestar: los mejores lugares del mundo para descansar y reconectar

Viajar ya no es solo cambiar de lugar, sino de ritmo. Cada vez más personas buscan destinos que combinen descanso, bienestar y experiencias que conecten con la naturaleza, el cuerpo y la mente.

A continuación, una selección de destinos de bienestar recomendados por Tripadvisor, con opciones de alojamiento y actividades imperdibles para vivir una experiencia completa.

Sedona, Arizona

Ideal para: vivir aventuras al aire libre, de día y de noche

Dónde alojarse:

L’Auberge de Sedona: Uno de sus mayores atractivos es el acceso directo a la naturaleza y su excelente ubicación: el complejo turístico está en el centro de Sedona, a orillas del cañón Oak Creek. El bienestar forma parte esencial del complejo, con un spa que ofrece masajes junto al arroyo, observación de estrellas y un “blending bar” (bar de mezclas) donde puedes crear tus propios aceites esenciales y exfoliantes.

Mii Amo: este tranquilo refugio se encuentra en uno de los conocidos vórtices energéticos de Sedona. También ofrece acceso a algunas de las experiencias al aire libre más singulares de la zona, como las rutas de senderismo bajo la luna llena, que organiza el cercano centro Trail House del Enchantment Resort.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: No se puede visitar Sedona sin recorrer senderos tan populares como Devil’s Bridge, desde donde se llega al emblemático arco de arenisca, o Cathedral Rock, con vistas panorámicas del desierto, los cerros y Oak Creek. Pink Jeep Tours ofrece recorridos por la ciudad y excursiones hasta el Gran Cañón. Para comer, reserva una mesa en Elote y disfruta de su premiada cocina mexicana y su carta de cócteles y mocktails.

La Toscana, Italia

Ideal para: Bienestar inspirado en la gastronomía y el vino

Dónde alojarse:

Castel Monastero: situado cerca de Siena, este complejo turístico combina historia medieval con bienestar moderno (visualiza el plan de recibir un masaje y cenar a la luz de las velas tras un día recorriendo bodegas). El spa, que cuenta con una piscina de agua salada, también ofrece pases de un día. Además, el alojamiento alberga el restaurante Contrada, galardonado con una estrella Michelin.

Terme di Saturnia: destaca por su spa y su campo de golf, construidos alrededor de aguas termales. El agua, rica en minerales, fluye por una serie de piscinas conocidas por sus efectos relajantes y nutritivos para la piel. También se ofrecen consultas de bienestar médico y tratamientos con barro, o la posibilidad de jugar al golf en un campo de 18 hoyos con vistas a la campiña de Maremma.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Aquí la relajación adopta muchas formas. Puedes bajar aún más el ritmo con un tour por las bodegas de Chianti (también puedes ir en bicicleta), aprender a preparar pasta y tiramisú en un popular restaurante de Siena o visitar las piscinas termales y la cascada de Saturnia.

The Berkshires, Massachusetts

Ideal para: Bienestar durante todo el año

Dónde alojarse:

Miraval Berkshires Resort and Spa: este retiro de bienestar con todo incluido, situado en Lenox, ofrece cientos de actividades semanales, como yoga aéreo, meditación, talleres de cocina y mucho más. También puedes hacer senderismo por los alrededores, relajarte en las tranquilas salas del spa o en la piscina cubierta y al aire libre, y participar en actividades diseñadas para fomentar la atención plena y la recuperación (por ejemplo, apicultura y estampado ecológico con plantas).

Canyon Ranch Lenox: uno de los complejos turísticos de bienestar más completos de Estados Unidos, combina consultas médicas con clases de fitness, sesiones de nutrición y cocina saludable, y tratamientos de spa. Los programas abarcan desde la mejora del sueño hasta la gestión del estrés, todo en una finca histórica rodeada de bosque.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Dedica una mañana a hacer senderismo hasta la cima de Monument Mountain para admirar las vistas del valle y, después, diviértete en el agua participando en una ruta guiada en kayak con Berkshire Canoe Tours. Los amantes del arte pueden visitar las instalaciones contemporáneas del MASS MoCA o visitar el emblemático museo Norman Rockwell, en Stockbridge. En verano, no te pierdas un concierto al aire libre en Tanglewood, la apreciada sede estival de la Orquesta Sinfónica de Boston.

Hawái

Ideal para: Grandes olas y relajación total

Dónde alojarse:

1 Hotel Hanalei Bay, Kauai: situado en la costa norte de la isla, este complejo turístico cuenta con unas vistas espectaculares de la bahía y las exuberantes montañas de Kauai. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la conservación, ofrece experiencias como visitas a granjas y tours gastronómicos, charlas sobre arrecifes, y tratamientos de spa, que incorporan plantas de origen local y antiguos rituales curativos hawaianos. Además, si remar en la bahía no es suficiente, el spa cuenta con una sala de flotación oceánica para una relajación profunda.

Sensei Lanai, A Four Seasons Resort: aquí el enfoque del bienestar es más estructurado, y el entorno extremadamente tranquilo lo convierte en un santuario privado para descansar y recargar energías. Participa en programas personalizados que incluyen consultas individuales, evaluaciones de fuerza y movilidad, experiencias termales guiadas y una propuesta gastronómica saludable y vegetariana de Nobu.

The Ritz-Carlton Oahu, Turtle Bay: cerca de la famosa ola Banzai Pipeline, este es un paraíso para los surfistas. Pero no todo es adrenalina: el complejo turístico tiene su propia granja muy cerca, Kuilima Farm, donde se cultivan muchos de los ingredientes de los restaurantes (y en la que se hacen tours). En el spa frente al mar puedes reservar tratamientos en bungalows al aire libre o unirte a clases nocturnas de yoga con cristales durante la luna llena.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Si visitas Kauai, explora su impresionante costa en un tour en barco con esnórquel por la costa de Nā Pali o recorre parte de la ruta Kalalau Trail para contemplar unas vistas espectaculares. Dirígete a Lanai para admirar las formaciones rocosas de Keahiakawelo (el Jardín de los Dioses) o haz senderismo por la tranquila y escarpada Sweetheart Rock. Si vas a Oahu, reserva una clase de surf, visita el acantilado Puʻu O Mahuka Heiau para disfrutar de unas vistas panorámicas o haz una ruta guiada a caballo por los famosos paisajes de Kualoa Ranch.

Islandia

Ideal para: Bienestar en un clima frío

Dónde alojarse:

The Retreat at Blue Lagoon: construido sobre un espectacular campo de lava, este alojamiento ofrece suites con lagunas geotérmicas privadas y un spa subterráneo con envolturas corporales de sílice y masajes en el agua. También dispone de cuevas de vapor y piscinas de contraste de agua fría y caliente, que funcionan con energía geotérmica.

Ion Adventure Hotel: situado cerca del monte Hengill y a poca distancia en coche del Parque Nacional de Þingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este hotel apuesta por una conexión directa con la naturaleza, por lo que darse un baño en su piscina geotérmica resulta especialmente reparador.

Hotel Ranga: esta es una opción ideal para quienes viajan al sur de Islandia en busca de auroras boreales. Las habitaciones son acogedoras, pero el observatorio y los jacuzzis del hotel son el mejor lugar para contemplar el cielo nocturno.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Date un baño en la emblemática Laguna Azul (si el clima y la actividad geológica lo permiten), ya que el alojamiento se encuentra en una zona sísmicamente activa, por lo que debes estar al tanto de los posibles cambios en los horarios de apertura. Haz esnórquel en Silfra, una grieta glaciar entre dos continentes, y después disfruta de un chocolate caliente, o explora más fuentes termales como Secret Lagoon, la más antigua de Islandia, o Hvammsvik, rodeada de playas de arena negra. Y, por supuesto, si viajas en invierno, apúntate a una excursión en grupo reducido para ver auroras boreales.

Bali, Indonesia

Ideal para: Un retiro tradicional

Dónde alojarse:

COMO Shambhala Estate: Este es uno de los retiros de bienestar más emblemáticos de Bali. Se te asignarán profesionales expertos que te diseñarán programas personalizados en torno al fitness, la nutrición, las terapias ayurvédicas y la reducción del estrés. Puedes hacer yoga al amanecer con vistas al río Ayung, entrenar en un estudio de pilates de última generación o disfrutar de cocina indonesia en su restaurante al aire libre.

Fivelements Retreat Bali: Un retiro vegano centrado en rituales (la comida es uno de sus grandes atractivos), con ceremonias de sanación, bendiciones de agua, sesiones de meditación y terapias balinesas premiadas.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Para completar tu viaje de bienestar en la naturaleza, visita las terrazas de arroz de Tegalalang, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con un tour en bicicleta por Ubud. Únete a una caminata al amanecer para grupos pequeños por el monte Batur, pasea por los mercados artesanales de Ubud o apúntate a una clase de cocina balinesa que incluye una mañana en el mercado Para disfrutar de un plan costero, reserva una velada al atardecer en el Uluwatu Kecak Fire Dance.

Alpes, Suiza

Ideal para: Bienestar médico en plena montaña

Dónde alojarse:

Grand Resort Bad Ragaz: situado a los pies de los Alpes orientales, este alojamiento está construido alrededor de la famosa fuente termal La Garganta de la Tamina, y lo rodean jardines con espacios para relajarse y senderos para pasear. Además, este complejo turístico de cinco estrellas alberga uno de los centros de salud más prestigiosos de Europa, con tratamientos centrados en la medicina del sueño, la terapia nutricional, la longevidad y mucho más.

Bürgenstock Hotel & Alpine Spa: dispone de tres spas, varias piscinas, una gruta de sal, salas de relajación y programas que incluyen “viajes hidrotermales”. Las salas de tratamiento, llenas de luz natural, ofrecen vistas al bosque y al lago, y puedes estirar las piernas por los senderos que pasan a lo largo de los acantilados cercanos.

Chenot Palace Weggis: Ubicado en Weggis, al otro lado del lago de Bürgenstock, este alojamiento ofrece un programa de bienestar basado en la ciencia que incluye de todo, desde tratamientos de detoxificación energética hasta terapias de regeneración celular que atraen a visitantes de todo el mundo.

Qué hacer más allá de los complejos turísticos: Sube las montañas en teleférico o en el tren cremallera hasta la cima del monte Pilatus para pasear por las impresionantes crestas y disfrutar del aire alpino, o reserva una ruta de senderismo guiada para hacer algo de ejercicio. En Lucerna, recorre los puentes cubiertos, da un paseo y visita los mercados del casco antiguo. Además, puedes admirar los alrededores del lago y disfrutar de un crucero panorámico.