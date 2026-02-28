República Dominicana supera a EU y provoca triple empate en grupo A

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana superó la madrugada del viernes a los Estados Unidos, 87-79 y provocó un triple empate con México en el primer lugar del grupo A, en una jornada de la Segunda Ventana Clasificatoria Copa Mundial Catar 2027.

Este partido que ganaron los dominicanos se disputó en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, del condado de San Diego en el estado norteamericano de California.

Jassel Pérez volvió demoledor al equipo nacional de baloncesto con una ofensiva de 20 puntos y 10 rebotes para un doble-doble, más cuatro asistencias, Anderson García 14 tantos y seis rebotes, Jhery Matos y Gelvis Solano (ocho asistencias) 13 cada uno.

Otros destacados fueron el hainero Ángel Luis Delgado con 11 encestes y ocho rebotes, quien sigue jugando un buen baloncesto para los dominicanos.

Por los norteamericanos sobresalieron Brandon Knight, quien lideró con 20 puntos, Dakota Mathias 12 unidades, y con nueve quedaron James Wiseman y Elfrid Payton Jr.

Los quisqueyanos, estadounidenses y aztecas acumulan una marca de 2-1, consolidándose como los tres equipos que avanzarán a la siguiente fase clasificatoria, pese a restar una ventana por disputar en el mes de julio de este año, y Nicaragua (0-3) está crítica.

Este jueves, también, los mexicanos doblegaron a los nicaragüenses, 99-72, en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, sede en que la selección dominicana chocará ante Nicaragua, este domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche (hora RD).

El dirigente Néstor -Ché- García se vio muy motivado por el triunfo de sus pupilos.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del Continente Americano, que dispone de siete plazas.

Los norteamericanos les devolverán la visita a los dominicanos en una tercera ventana, el viernes 3 de julio, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.