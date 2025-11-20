¡Ruge el león! Hit de González deja a los Tigres en el terreno

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Erik González conectó hit remolcador en el cierre de la novena entrada para llevar al triunfo, por 5-4, a los Leones del Escogido y dejar anoche en el terreno a los Tigres del Licey.

La victoria le permite el equipo escarlata ascender a la tercera posición del torneo de béisbol invernal, con marca de 10-12.

Licey tiene ahora foja de 9-12 y se ubica en el cuarto puesto de la justa dedicada a don Juan Marichal.

Los rojos llegaron empatados al noveno capítulo cuando entró a lanzar Adonis Medina, a quien Gio Urshela le pegó sencillo al jardín derecho y pasó a segunda por error en tiro en un viraje del lanzador hacia la inicial.

Carlos Jiménez entró a correr y Jasson Domínguez recibió base por bolas para dejar el escenario preparado para González.

El primer indiscutible de los rojos llegó en el sexto capítulo, que iban perdiendo todo el camino hasta el octavo cuando se produjo un empate.

El lanzador ganador fue Jimmy Cordero (1-0), quien lanzó un episodio de dos ponches. La derrota fue para Medina (1-1).

Los azules marcaron en la misma primera entrada frente a Kenny Hernández gracias a un doble remolcador de Cristhian Adames al central, con dos hombres en circulación para colocar el partido 2-0.

Un cuadrangular solitario de Mel Rojas Jr. por el jardín derecho en el sexto acto ante Stephen Nogosek representó la número tres de los visitantes, que sumaron una más en el octavo.

En el séptimo llegaron las primeras dos carreras de los melenudos cuando Jorge Mateo y Yamaico Navarro tomaron boleto, alcanzando este último la antesala con lanzamiento desviado del pitcher Michael Féliz. Con corredores en las esquinas, un sencillo de Sócrates Brito al central llevó a Mateo a la registradora y a Navarro a tercera desde donde anotó por imparable de Urshela al central.