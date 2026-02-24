Shohei Ohtani brilló en tercer título Japón en clásico

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El jugador estrella Shohei Ohtani no solo brilló con su bate en 2023, sino que también emergió como relevista para ponchar a Mike Trout, compañero de equipo en ese entonces con los Angelinos de Los Ángeles, para que Japón venciera 3-2 a los reinantes campeones de Estados Unidos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani fue el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2023, al batear para .435 con un OPS de 1.345 y registrar marca de 2-0 con efectividad de 1.86 como lanzador.

Japón, además, lo logró en 2023 de una manera brillante, al permanecer invicto en el torneo, después de haber ganado los siete partidos que disputó.

El estelar jugador Shohei Ohtani celebra con el trofeo de campeón.

Es la segunda selección en la historia que logra esto, después de la campeona de 2013, República Dominicana.

Los quisqueyanos quedaron eliminados en este clásico en primera ronda tras solo conseguir triunfos contra Nicaragua e Israel. Posteriormente, cada derrota en un torneo internacional se sintió como un golpe más dentro de las altas expectativas que se tenían en ese evento.