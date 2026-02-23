Estados Unidos ganó su primer Mundial Béisbol en 2017

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Luego de ser eliminados en cuartos de final en 2006, quedar en cuarto lugar en 2009, y ser de nuevo descartados en 2013, Estados Unidos logró alcanzar el primer título de su historia tras vencer 8-0 a Puerto Rico en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2017.

Esa victoria fue liderada por el lanzador Marcus Stroman, quien jugó para Puerto Rico en la edición de 2023 del Clásico Mundial de Béisbol.

El derecho se consagró como el Jugador Más Valioso del CMB en ese juego, sin permitir un solo hit en las primeras seis entradas para Estados Unidos.

El equipo estadounidense dominó todo el campeonato, ganando 8-0 gracias a un esfuerzo colectivo.

Stroman finalizó con efectividad de 2.35 en 15 entradas y un tercio que laboró, incluidas 6 entradas en blanco en el juego del campeonato.

Los anfitriones también contaron con la recia ofensiva Ian Kinsler, Christian Yelich, Brandon Crawford y Giancarlo Stanton.

En el partido que dominicana cayó ante Estados Unidos, Adam Jones le robó a su entonces compañero de los Orioles, Manny Machado, un jonrón en la séptima entrada que había puesto arriba a RD.