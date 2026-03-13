Soto destaca el enfoque y vibra positiva equipo de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A juicio de Juan Soto el avance del equipo dominicano a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol es el resultado del enfoque y vibra positiva que reina en el conjunto.

"Estamos muy positivos, seguiremos tratando de seguir con el mismo enfoque que hemos mostrado hasta el momento. No podemos subestimar a nadie”, PRECISÓ.

Agregó que todos los equipos que avanzaron a los cuartos de final tienen talento y pueden hacer daño.

“Seguiremos enfocados, confiamos en la calidad de nuestros jugadores y en la buena vibra que tenemos", sostuvo Soto luego del partido que República Dominicana derrotó 7-5 a Venezuela”. dijo.

Ante la pregunta de la amistad que se advierte entre Ronald Acuña Jr. y él, Soto dijo que es fruto de muchos "Hemos cultivado una muy bonita amistad a través de los años, hay un respetuo mutuo, una hermandad de corazón. Nos llevamos muy bien, gracias a Dios", expresó.

oto bateó de 4-2, con su segundo cuadrangular del torneo, una anotada, dos remolcadas (4) y subió su promedio a .333.

Manny Machado confía alcanzarán corona

El antesalista Manny Machado dijo estar confiado en que el equipo dominicano será el campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

“Todo estamos bien enfocados en hacer las cosas bien, y eso es clave dentro de cualquier conjunto”, explicó Machado, quien inició la doble matanza que le dio la victoria a su equipo frente a Venezuela.

Indicó que hoy jugarán contra Corea del Sur con la finalidad de ganar para seguir avanzando. “Estamos consciente del rival que enfrentaremos hoy, por lo que volveremos a jugar duro como lo hicimos ante Venezuela”, dijo.