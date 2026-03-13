Tatis Jr.: "Aquí no hay rivales débiles”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El talentoso jardinero derecho del equipo dominicano, Fernando Tatis Jr., se mostró con mucha cautela al momento de valorar la calidad de los equipos que avanzaron a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

"Este es un torneo demasiado corto; todo el mundo sabe aquí lo rápido que puede cambiar un juego de béisbol, por eso debemos seguir preparándonos, seguir con esa mentalidad fuerte y confiar en el equipo que tenemos", expresó.

Sobre la manera tan expresiva de celebrar sus cuadrangulares, Tatis Jr. expresó que es parte del mismo calor y adrenalina del juego.

"A veces yo mismo no me explico de la manera en la que reacciono, pero eso es parte del juego, los latinos somos muy expresivos, es parte de nuestra idiosincrasia que nos distingue como raza", indicó. Tatis Jr., al igual que Soto, mostró mucho respeto por los equipos contrarios.

"Tal y como dijo Juan (Soto), aquí no hay rivales débiles, todos los equipos que han llegado a esta fase del torneo han demostrado mucha calidad y eso se respeta. Nuestra meta es seguir manteniendo una actitud mental positiva y seguir enfocado en hacer el trabajo que hemos hecho hasta ahora", dijo.

Tatis Jr. bateó de 5-3 frente a Venezuela, con su segundo jonrón, una anotada y tres remolcadas (9) y subió su promedio a un astronómico .462.