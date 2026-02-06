Clásico Mundial de Béisbol 2026
¡Un trabuco! República Dominicana repleto de talento y profundidad
El conjunto dominicano jugará dos partidos de fogueos ante el conjunto de la Liga Americana, Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya
La República Dominicana presentó oficialmente el róster del conjunto que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol, del 5 al 17 de marzo de 2026.
El torneo mundialista contará con la participación de 20 selecciones nacionales y se disputará en cuatro ciudades de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.
Conformación del róster dominicano:
Catchers (2): Austin Wells, Agustín Ramírez.
Infielders (8): Vladimir Guerrero Jr., Carlos Santana, Ketel Marte, Amed Rosario, Junior Caminero, Manny Machado, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo.- Outfielders (5): Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Johan Rojas.- Lanzadores (15): Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Elvis Alvarado, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe, Huáscar Brazobán, Albert Abreu, Sandy Alcántara, Brayan Bello, Cristopher Sánchez, Luis Severino.
Composición de los grupos- Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Sede: San Juan, Puerto Rico, Estadio Hiram Bithorn.
Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Sede: Houston, Texas, Daikin Park.- Gupo C: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei. Sede: Tokio, Japón, Domo de Tokio.- Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Sede: Miami, Florida, LoanDepot Park.
Los coachs de RD
El equipo dominicano será dirigido por el exgrandes ligas Albert Pujlos y tendrá su cuerpo de coachs conformado por Fernando Tatis y Plácido Polanco, coaches de banca. René Rojas (coach de bateo), Wellington Cepeda (coach de pitcheo), Joel Peralta (asistente), José Canó (coach de bullpen), Julio Borbón (coach 1ra), Carlos Febles (coach 3era ) y Fleming Báez como receptor del bullpen.