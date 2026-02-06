Luis Abinader llega a RD luego agotar una agenda en Emiratos Árabes Unidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, regresó esta tarde al país luego de concluir una exitosa jornada de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos, donde sostuvo importantes encuentros que arrojaron resultados altamente provechosos para la nación.

Durante su visita oficial, el mandatario desarrolló una agenda enfocada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la atracción de inversiones y la cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

A su llegada, el gobernante se trasladó de inmediato al Palacio Nacional, donde comenzó a despachar diversos asuntos de Estado, reafirmando su compromiso de continuar desarrollando los temas prioritarios de la agenda nacional a favor de la gente.

Las autoridades destacaron que los acuerdos y acercamientos logrados durante esta misión internacional contribuirán de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la República Dominicana en el escenario global.