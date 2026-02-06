De Madonna hasta hoy: los shows del Super Bowl que marcaron historia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en un evento tan esperado como el propio partido. Desde que Madonna deslumbró en 2012 con un despliegue monumental de coreografía y escenografía, los shows han evolucionado hasta convertirse en verdaderos hitos culturales que reflejan la música, la moda y las tensiones sociales de cada época.

La actuación de Madonna abrió una nueva era de producciones masivas, con invitados sorpresa y un despliegue tecnológico sin precedentes vinieron Beyoncé en 2013, quien reafirmó su poderío artístico y político; Katy Perry en 2015, con su inolvidable entrada montada en un león gigante; y Lady Gaga en 2017, que saltó desde el techo del estadio para cantar sobre inclusión y diversidad.

Beyonce

En 2020, Shakira y Jennifer López marcaron un momento histórico para la representación latina, con un show vibrante que celebró la cultura hispana en el escenario más visto del mundo. Dos años después, en 2022, el hip hop tuvo su consagración con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige, en un homenaje a la música urbana que definió generaciones.

jennifer-lopez-and-shakira-super-bowl-liv-halftime-show-3

El Super Bowl de 2024 y 2025 siguió la tradición con artistas que mezclaron espectáculo y mensaje social, consolidando el medio tiempo como un espacio donde la música se convierte en narrativa cultural. Este 2026, la expectativa vuelve a ser máxima: millones de espectadores esperan un show que no solo entretenga, sino que también deje huella en la memoria colectiva.