De dormir en el suelo a tener un hogar completo: familias reciben casas amuebladas

En comunidades apartadas de la frontera, donde la pobreza suele marcar el día a día, la llegada de un camión cargado de camas, neveras y juegos de sala se convirtió en símbolo de esperanza.

En El Combano de Pedro Santana, doña María recibió por primera vez una cama propia. “Dormíamos en el suelo, ahora mis hijos tienen dónde descansar”, dijo con lágrimas en los ojos mientras acomodaba las sábanas nuevas. En Sabana Mula de Higuerito, un joven padre encendió la estufa entregada y comentó que cocinar con gas será más seguro que el fogón de leña que usaba hasta ayer.

La escena se repitió en Sabana Larga, El Carrizal, El Guayabo y El Llano, donde familias vulnerables recibieron no solo un techo digno, sino también mobiliario completo: comedor, televisores, abanicos y neveras. En San Juan de la Maguana, seis hogares del distrito de Las Charcas de María Novas fueron equipados, marcando un antes y un después en su calidad de vida.

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), junto a la fundación del Padre Rogelio Cruz y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), amuebló 16 viviendas entregadas recientemente en Elías Piña y San Juan de la Maguana.

El Padre Rogelio Cruz, quien coordina la construcción de viviendas en todo el país, destacó que la articulación interinstitucional es clave para garantizar soluciones reales. “No se trata solo de levantar paredes, sino de dar dignidad a las familias”, expresó.

De su lado, el subdirector de DASAC, Geraldo Vásquez, reiteró el compromiso de la institución que dirige Edgar Augusto Feliz Arbona de respaldar iniciativas que promuevan inclusión social. “Cada nevera, cada cama, cada estufa entregada es un paso hacia la protección de quienes más lo necesitan”, afirmó.