Con tres jonrones, Toros derrotan AC

Santiago. Los Toros del Este (22-17) vencieron anoche con amplio marcador de 12 por 5 a las Aguilas Cibaeñas (27-11), en choque celebrado en el Estadio Cibao, para de esa forma acercarse a solo 5.5 juegos de la primera posición.

Los taurinos, que logran victoria por segunda noche seguida, pegaron 13 hits a los lanzadores de las Aguilas durante el encuentro, incluyendo tres jonrones que le hicieron mucho daño.

El partido lo ganó Justin Countney, (2-1), quien lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits, dos carreras, dio un boleto y ponchó a tres. Luego lo relevo Lara, quien tiró una entrada.

Por las Aguilas inicio Michael Ynoa, (2-2) que cargó con el fracaso. Laboró en 3.2 entradas, le pegaron cuatro hits, le fabricaron cinco carreras, un boleto y dos ponches. Lo relevaron en los siguientes episodios, Carrasco, Muñoz y Bonilla. En el segundo acto, los visitantes hicieron una carrera de esta forma: Juan Brito pega doble al derecho, remolcando a Yairo Muñoz, quien se había embasado tras ser golpeado por el lanzador.