Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

Deportes

Con tres jonrones, Toros derrotan AC

El partido lo ganó Justin Countney, (2-1), quien lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits, dos carreras, dio un boleto y ponchó a tres

Jugadores de los Toros del Este celebran tras su victoria de ayer ante las Aguilas

Jugadores de los Toros del Este celebran tras su victoria de ayer ante las Aguilas

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Santiago. Los Toros del Este (22-17) vencieron anoche con amplio marcador de 12 por 5 a las Aguilas Cibaeñas (27-11), en choque celebrado en el Estadio Cibao, para de esa forma acercarse a solo 5.5 juegos de la primera posición.

Los taurinos, que logran victoria por segunda noche seguida, pegaron 13 hits a los lanzadores de las Aguilas durante el encuentro, incluyendo tres jonrones que le hicieron mucho daño.

El partido lo ganó Justin Countney, (2-1), quien lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits, dos carreras, dio un boleto y ponchó a tres. Luego lo relevo Lara, quien tiró una entrada.

Por las Aguilas inicio Michael Ynoa, (2-2) que cargó con el fracaso. Laboró en 3.2 entradas, le pegaron cuatro hits, le fabricaron cinco carreras, un boleto y dos ponches. Lo relevaron en los siguientes episodios, Carrasco, Muñoz y Bonilla. En el segundo acto, los visitantes hicieron una carrera de esta forma: Juan Brito pega doble al derecho, remolcando a Yairo Muñoz, quien se había embasado tras ser golpeado por el lanzador.   

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking