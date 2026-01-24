¿Quién es Rafael Féliz, rector del ITLA que fue destituido por Luis Abinader?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó este viernes a Rafael J. Féliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), mediante el decreto núm. 39-26, que deroga el artículo 13 del decreto 390-24 del 17 de julio de 2024, con el cual había sido designado en el cargo.

La decisión presidencial se produce en medio de cuestionamientos públicos surgidos en los últimos días en torno a la gestión de Féliz García, quien asumió la rectoría del ITLA en 2024, tras haber ocupado previamente cargos relevantes dentro del Gobierno.

¿Quién es Rafael Féliz García?

Rafael J. Féliz García, conocido como “Ninito”, es sociólogo y fue el noveno ministro de la Juventud, designado por el presidente Abinader mediante el decreto 804-21. Con apenas 25 años, se convirtió en el ministro más joven del actual gobierno y de la historia republicana, al asumir esa cartera en diciembre de 2021.

Es egresado con honores de la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también se ha desempeñado como docente en la cátedra de Sociología General.

Posee una maestría en Estudios Caribeños por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como formación en Liderazgo para la Gestión Pública en Barna Management School. Además, habla y escribe inglés, francés, portugués y español.

A lo largo de su trayectoria ha participado como consultor en proyectos nacionales e internacionales vinculados a temas de política, cultura y juventud, y ha representado al país en diversos escenarios internacionales.

Denuncias en el contexto de su destitución

La destitución de Féliz García ocurre después de que la periodista Nuria Piera denunciara en su programa N Investiga supuestos cobros irregulares a empleados del ITLA, equivalentes al 5 % de sus salarios, que presuntamente estarían destinados a financiar el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.

Ante estas informaciones, Féliz García negó que en la institución se realizaran deducciones salariales con fines políticos u otros ajenos a sus funciones administrativas. A través de un comunicado, aseguró que no existe ni ha existido disposición administrativa ni procedimiento de nómina que autorice ese tipo de descuentos.

Asimismo, informó que se ordenó la verificación de los procesos internos del ITLA y que se remitió una comunicación formal a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), poniendo a disposición la documentación necesaria para una revisión preventiva.

Hasta el momento, el decreto presidencial no especifica las razones de la destitución.