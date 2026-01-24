Lluvias intensas
COE coloca al Gran Santo Domingo y dos sectores más en alerta verde por vaguada
La entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la mañana de este sábado a tres provincias en alerta verde debido a que campos nubosos acompañados de ecos de lluvias de diferentes intensidades, asociados a los efectos de una vaguada y la influencia del viento de dirección este/noreste.
Las provincias en alerta verde son
- Distrito Nacional
- Santo Domingo
- San Cristóbal
