COE coloca al Gran Santo Domingo y dos sectores más en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la mañana de este sábado a tres provincias en alerta verde debido a que campos nubosos acompañados de ecos de lluvias de diferentes intensidades, asociados a los efectos de una vaguada y la influencia del viento de dirección este/noreste.

Las provincias en alerta verde son

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

La entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.