Aguilas cortan racha a Gigantes

Santiago. Las Aguilas del Cibao venció anoche ocho vueltas por cinco a los Gigantes del Cibao, en choque celebrado en el Estadio Cibao, cortándole así una racha de cuatro triunfos al hilo que habían alcanzado los francomacorisanos.

De su lado, es el segundo partido seguido que gana el conjunto mamey (27-10), que le ganó anoche la serie particular 7-3 a los Gigantes (17-20).

El juego lo ganó Abdiel Mendoza (3-1), mientras que cargó con el revés, Daniel Mengden (0-2).

El cerrador Burch Smith trabajó en el noveno y se acreditó su cuarto juego salvado.

A la ofensiva, por las Aguilas, Steward Berroa bateó de 3-2 con una remolcada, Aderlin Rodríguez de 4-1 con tres empujadas.

Por los Gigantes, Johan Rojas despachó dos imparables con una empujada.