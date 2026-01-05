Yankees irían tras Cabrera y Peralta

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Freddy Peralta, izquierda, y Edward Cabrera

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dijo durante las Reuniones Invernales en diciembre que le “encantaría” agregar otro abridor, con Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt perfilados a estar fuera de acción para comenzar la campaña del 2026.

Con dicho fin, los Bombarderos han iniciado pláticas para posiblemente adquirir al dominicano Edward Cabrera, según un informe del portal The Athletic.

El equipo del Bronx también ha continuado sus negociaciones para conseguir los servicios del as quisqueyano de los Cerveceros, Freddy Peralta, según el informe.

Nueva York inicialmente estaba vinculado a Peralta durante las Reuniones Invernales, junto a otros clubes.

Aunque la contratación de uno de los mejores abridores disponibles en el mercado libre requeriría una gran inversión económica por parte de los Yankees, ese no sería el caso para completar un traspaso por los abridores Cabrera ni Peralta. 

