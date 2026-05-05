Bolicheros buscan preseas en Centroamericano en SBC

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Luego de una ceremonia celebrada por todo lo alto los atletas participantes en el torneo Centroamericano y del Caribe de Boliche, van hoy a las canchas en busca de las medallas en evento que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde de participan avanzar 205 bolicheros representando a 10 naciones del área.

La jornada de hoy cuenta con tres tardas donde los ganadores buscan sumar puntos para dominar en las diferentes categorías.

Se jugara en la mañana, al mediodía y en la tarde. La ceremonia contó con el desfile de los atletas de las diferentes naciones, se interpretó el himno nacional. En el acto hablaron Gustavo López, Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y Martin Faba. Estuvieron presentes el inmortal del Deporte Rolando Sebelén y dirigentes de boliche del área. El juramento deportivo estuvo a cargo del destacado jugador dominicano Miguel Vásquez. Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior. Un total de diez países estarán presentes en el evento, que reunirá a destacados jugadores de la región. La delegación dominicana está compuesta por 40 atletas, entre los que se destacan los veteranos Rolando Sebelén y su hijo Rolly Sebelén, Hilton Núñez, Julio Goris y Rosanna García. Asimismo, figuras del deporte como Miguel Vásquez y Luis Pérez, junto a la nueva generación integrada por Paula Morin, Layla Dhawahra, Ernesto Henríquez y Manuel Ortega. En total, se espera la participación de 210 atletas, quienes competirán en las modalidades de individual, dobles y equipos.