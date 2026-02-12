Campeonato Nacional de Atletismo arranca en Bayaguana y La Romana con más de 284 atletas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de más de 284 atletas, la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo anunció para este viernes y sábado la celebración del Campeonato Nacional de Saltos, Lanzamientos, Semi-Fondo, Fondo y Marcha Atlética, evento clasificatorio al Campeonato Nacional, teniendo como escenario las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Bayaguana y de La Romana.

La información la dio a conocer el ingeniero Alexis Peguero, presidente de la Federación de Atletismo. "Allí tendremos nuestros principales atletas en las diferentes modalidades buscando plazas para el Torneo Nacional.

Exclamó que este sábado en Bayaguana, a partir de las ocho de la mañana, los atletas saldrán a la pista a competir en las modalidades de 3,000 mil metros con obstáculos, Salto Alto y Salto de Garrocha.

Ing. Alexis Peguero, presidente de la Federación de Atletismo

El Campeonato Nacional contará con el auspicio del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico, el Grupo Creso, Adidas, World Athletics, y el INEFI.

Mientras que a partir de las 3:00 de la tarde, en la pista de La Romana, se celebrarán las competencias de impulso de la bala, jabalina, lanzamiento del disco, 800 metros, 1,000, 1,500, 5,000, 10,000 y marcha.

También hará una jornada matutina este sábado en La Romana donde estarán todos los técnicos de la Federación.

Indicó que en la justa tomarán parte unos 284 atletas de las distintas asociaciones provinciales que han estado entrenando de cara a estos dos días de dura competencia.

Durante dos días, los atletas buscarán asegurar su lugar demostrando talento, disciplina y alto rendimiento en cada prueba, en una jornada clave para el atletismo dominicano.