Canciller: cierre de DEA en RD "no tiene relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El motivo del cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas en República Dominicana (DEA, en inglés), está motivada por una investigación interna de la embajada estadounidense.

Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, luego de conversar con la embajadora norteamericana, Leah Francis Campos. En ese orden, el funcionario aseveró que la salida de esa agencia antidrogas "no tiene de manera categórica relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano".

La acotación del canciller dominicano llega luego de que Campos publicara en sus redes sociales un mensaje categórico contra la corrupción, al tiempo que anunciara el cierre de la DEA en el país.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirijo”, subrayó la diplomática.

¿Cuáles son las razones?

Sin embargo, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como la funcionaria estadounidense, no han externado las razones específicas de la decisión que tomó la representante de Estados Unidos, ni en qué consiste esas pesquisas.

Habían felicitado a RD

Hace pocos meses, en noviembre del 2025, El presidente de la Republica, Luis Abinader, fue felicitado por la DEA, por el apoyo brindado a la lucha contra el narcotráfico tanto en el país como en el Caribe.

Una misión de alto nivel de la agencia viajó a República Dominicana, la cual fue recibida por el jefe del Estado y que estuvo encabezada por los señores Daniel Salter, administrador adjunto principal, Miles Aley; jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA, entre otros funcionarios.

En enero, la embajadora estadounidense se reunió con el el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas en curso.

Se recuerda que la DEA es una aliada dominicana en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional y en la región. Desde hace varios años se han realizado importantes operativos en conjunto para combatir el flagelo.