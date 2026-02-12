Recuperan cuerpo de motorista que cayó al río Isabela tras accidente en Villa Mella

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y miembros de la Defensa Civil recuperaron el cuerpo del motorista que cayó al río Isabela el pasado miércoles en la tarde, luego de recibir un impacto producto de un accidente de tránsito en el puente Presidente Francisco Jacinto Peynado, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Según informaciones preliminares de la Defensa Civil, los del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, hasta ahora, fueron localizados en aguas del afluente, cerca del sector El Túnel, en El Capotillo, Distrito Nacional.

El cuerpo fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Previo al accidente, dicen algunos que presenciaron el hecho, el motorista iba en su carril y fue impactado por una guagua del transporte público, supuestamente de las que viajan hacia Yamasá, Monte Plata.

"Salió volando; ni topó la barandilla (de seguridad de la estructura vial)", contaron algunos, quienes describieron la lamentable escena como de una producción cinematográfica.

Un video publicado en redes sociales muestra cómo el motorista intenta nadar hacia la orilla del río pero luego desaparece.

