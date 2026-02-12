Se registra un incendio en la tienda L&R Comercial, en Villa Mella

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Un incendio afecta en estos momentos las instalaciones de tienda L&R Comercial, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Hasta el momento, "no hay nada humano que lamentar", adelantó al periódico Hoy un gerente de la empresa que no quiso revelar su nombre.

El incendio en la tienda es de magnitud.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos acuden al lugar para atacar el siniestro. Por ahora, se desconocen las razones que provocaron el incendio.

Extraoficialmente, se informó al periódico Hoy que

La noticia está en desarrollo. Más detalles en breve..