Fuego

Se registra un incendio en la tienda L&R Comercial, en Villa Mella

Se desconocen las razones que originaron el siniestro, hasta ahora

El siniestro inició pasadas las 5:30 de la tarde.

Javier Herrera
Un incendio afecta en estos momentos las instalaciones de tienda L&R Comercial, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Hasta el momento, "no hay nada humano que lamentar", adelantó al periódico Hoy un gerente de la empresa que no quiso revelar su nombre. 

El incendio en la tienda es de magnitud.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos acuden al lugar para atacar el siniestro. Por ahora, se desconocen las razones que provocaron el incendio.

Extraoficialmente, se informó al periódico Hoy que 

La noticia está en desarrollo. Más detalles en breve..

